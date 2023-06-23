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Космонавт Кикина рассказала, как поддерживает форму

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Космонавт Анна Кикина заявила, что к здоровью космонавтов предъявляются очень высокие требования.
Космонавт Кикина рассказала, как поддерживает форму
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Мы регулярно, несколько раз в год, проходим углублённые медицинские обследования для оценки функционирования всех систем и органов. Бывает, что ребята из центра подготовки имеют потрясающие профессиональные показатели, отличные физические параметры. Но по медицине не проходят. Очень обидно в таких случаях», — цитирует Кикину Сиб.фм.

Как отметила космонавт, лично у неё конкретного рецепта здоровья нет.

«Думаю, что очень важен качественный и правильный сон. По питанию — тут всё очень индивидуально и зависит от ритма жизни и уровня метаболизма. Я, например, особенно себя ни в чём не ограничиваю, поскольку много двигаюсь и предпочитаю активный отдых», — сообщила она.

По словам Кикиной, главное — любить себя и своё тело, данное от природы.

Ранее сообщалось, что Анна Кикина похвалила новый терминал аэропорта в Новосибирске.

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