В РСТ назвали текущие тренды выездного туризма
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«Сейчас таких открытых рейсов уже больше 36. При этом из этих 36 большинство популярных направлений — это такие традиционные лидеры, как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка. Увеличилось количество перевозок на Кубу благодаря рейсам в Варадеро, сохраняются чартерные туристические рейсы в Кайо-Коко», — заявил Горин в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, также есть прямые рейсы в Марокко и Кувейт.
В числе новых трендов внутреннего туризма — больше путешествий и рейсов между городами, минуя Москву.
Ранее руководитель отдела продвижения туроператора Panteon Надежда Тарбаева в беседе с ФАН рассказала, какая существует альтернатива турецким курортам.