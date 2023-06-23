В РСТ назвали текущие тренды выездного туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о текущих трендах выездного туризма. По его словам, идёт восстановление прямых регулярных и чартерных рейсов в зарубежные страны.

«Сейчас таких открытых рейсов уже больше 36. При этом из этих 36 большинство популярных направлений — это такие традиционные лидеры, как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка. Увеличилось количество перевозок на Кубу благодаря рейсам в Варадеро, сохраняются чартерные туристические рейсы в Кайо-Коко», — заявил Горин в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, также есть прямые рейсы в Марокко и Кувейт.

В числе новых трендов внутреннего туризма — больше путешествий и рейсов между городами, минуя Москву.

Ранее руководитель отдела продвижения туроператора Panteon Надежда Тарбаева в беседе с ФАН рассказала, какая существует альтернатива турецким курортам.