В Видном откроют первое в Подмосковье отделение по вызовам врачей на дом

Первое в Московской области отделение обслуживания вызовов врачей на дом откроется в жилом комплексе «Первый квартал» города Видное Ленинского городского округа.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищной политики.

В отделении будет работать 30 специалистов, из них 20 — это врачи и фельдшеры. За смену они смогут обслуживать до 600 вызовов.

«Приёма населения не предполагается. В нашем центре дислоцируются бригады, которые выезжают к пациентам домой», — сказала заведующая отделением неотложной помощи Видновской РКБ Евгения Антипова.

В офисе также будут внедрять формат телемедицинских консультаций.

Ранее НСН сообщила, что направление на маммографию в Москве смогут получать напрямую от врача женской консультации.