В Видном откроют первое в Подмосковье отделение по вызовам врачей на дом
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищной политики.
В отделении будет работать 30 специалистов, из них 20 — это врачи и фельдшеры. За смену они смогут обслуживать до 600 вызовов.
«Приёма населения не предполагается. В нашем центре дислоцируются бригады, которые выезжают к пациентам домой», — сказала заведующая отделением неотложной помощи Видновской РКБ Евгения Антипова.
В офисе также будут внедрять формат телемедицинских консультаций.
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