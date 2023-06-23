На центральной набережной Сочи благоустроили зелёную зону

В Сочи на центральной набережной возле концертного зала «Фестивальный» благоустроили зелёную зону по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи.

В центре зелёной зоны — круглый цветник из ковровых суккулентных растений, их высадили около 3 тыс. разных сортов.

«Созданная композиция хорошо работает не только в дневное, но и в вечернее время, когда набережная становится более оживлённой и романтичной. Эта замечательная точка притяжения для фотосъёмки подарит возможность увезти на память одну из визитных карточек Сочи», — отметила замдиректора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового сельского хозяйства и промышленности Сочи Елена Глебчук.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил о том, что в Москве установят три вида фонарей на территории поймы реки Жужи.