В парках Подмосковья отметят День молодёжи

Тематическую программу в честь Дня молодёжи подготовили более 25 парков Московской области. Мероприятия состоятся 24 июня.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, в парке «Сестрорецкий» в Клину запланированы легкоатлетический забег, турнир по стритболу, уличные тренировки, концерт и дискотека.

Специальная программа предусмотрена и в парке отдыха «Вербилки» Талдомского округа. Там будут представлены музыкальная, кулинарная и спортивная площадки.

Посетителей также приглашают в Лотошинский парк, домодедовский парк «Ёлочки» и другие парки.

Ранее URA.RU сообщили, что в Тобольске День города и День молодёжи отметят одновременно, 24 июня.