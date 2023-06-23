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В парках Подмосковья отметят День молодёжи

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Тематическую программу в честь Дня молодёжи подготовили более 25 парков Московской области. Мероприятия состоятся 24 июня.
В парках Подмосковья отметят День молодёжи
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, в парке «Сестрорецкий» в Клину запланированы легкоатлетический забег, турнир по стритболу, уличные тренировки, концерт и дискотека.

Специальная программа предусмотрена и в парке отдыха «Вербилки» Талдомского округа. Там будут представлены музыкальная, кулинарная и спортивная площадки.

Посетителей также приглашают в Лотошинский парк, домодедовский парк «Ёлочки» и другие парки.

Ранее URA.RU сообщили, что в Тобольске День города и День молодёжи отметят одновременно, 24 июня.

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