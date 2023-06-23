Минтранс Крыма: восстановление Чонгарского моста начнётся после минимизации рисков
- РИА Новости
Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Как только будут минимизированы все возможные риски и (проверится. — RT) безопасность прохода по данному мостовому сооружению, будет приниматься решение о возможности открытия рабочего движения через мост», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что строительные материалы для ремонта уже доставляются к месту повреждения.
22 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.