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Минтранс Крыма: восстановление Чонгарского моста начнётся после минимизации рисков

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Восстановление Чонгарского моста между Херсонской областью и Крымом начнётся после минимизации рисков.
Минтранс Крыма: восстановление Чонгарского моста начнётся после минимизации рисков
  • РИА Новости

Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Как только будут минимизированы все возможные риски и (проверится. — RT) безопасность прохода по данному мостовому сооружению, будет приниматься решение о возможности открытия рабочего движения через мост», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что строительные материалы для ремонта уже доставляются к месту повреждения.

22 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

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