Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Подмосковье планируют открыть 23 новые школы в 17 округах к сентябрю

Короткая ссылка
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на заседании Мособлдумы сообщил, что к сентябрю в регионе откроют 23 учебных заведения в 17 муниципалитетах на 15 тыс. мест.
В Подмосковье планируют открыть 23 новые школы в 17 округах к сентябрю
  • РИА Новости

По его словам, всего до конца 2023 года в регионе появится 28 новых школ в 18 городских округах, передаёт телеканал «360».

Локтев отметил, что в рамках реализации программы строительства социальных объектов в регионе планируют возвести 58 зданий, в том числе общеобразовательные и дошкольные учреждения.

В девяти округах Подмосковья к 1 сентября должны открыть 13 новых детских садов для более 3,7 тыс. детей, заключил министр.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на министра социального развития Московской области Людмилу Болатаеву сообщало, что выплата на школьную форму детям из многодетных семей с низкими доходами составит 10 тыс. рублей на каждого ребёнка школьного возраста. Повышение размера выплаты затронет 20 тыс. детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить