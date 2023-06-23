В Подмосковье планируют открыть 23 новые школы в 17 округах к сентябрю

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на заседании Мособлдумы сообщил, что к сентябрю в регионе откроют 23 учебных заведения в 17 муниципалитетах на 15 тыс. мест.

По его словам, всего до конца 2023 года в регионе появится 28 новых школ в 18 городских округах, передаёт телеканал «360».

Локтев отметил, что в рамках реализации программы строительства социальных объектов в регионе планируют возвести 58 зданий, в том числе общеобразовательные и дошкольные учреждения.

В девяти округах Подмосковья к 1 сентября должны открыть 13 новых детских садов для более 3,7 тыс. детей, заключил министр.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на министра социального развития Московской области Людмилу Болатаеву сообщало, что выплата на школьную форму детям из многодетных семей с низкими доходами составит 10 тыс. рублей на каждого ребёнка школьного возраста. Повышение размера выплаты затронет 20 тыс. детей.