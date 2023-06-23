Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясных изделиях предприятия Челябинской области

Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясных изделиях, произведённых предприятием Челябинской области.

Об этом сообщили в ведомстве.

«В результате лабораторных исследований в мясе птицы, произведённом ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» (Челябинская область), была обнаружена сальмонелла», — приводит сообщение РИА Новости.

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