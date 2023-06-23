Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясных изделиях предприятия Челябинской области

Короткая ссылка
Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясных изделиях, произведённых предприятием Челябинской области.
Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясных изделиях предприятия Челябинской области
  • Gettyimages.ru
  • © alle12

Об этом сообщили в ведомстве.

«В результате лабораторных исследований в мясе птицы, произведённом ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» (Челябинская область), была обнаружена сальмонелла», — приводит сообщение РИА Новости.

Служба ввела временные ограничения на экспорт продукции компании в Катар и Саудовскую Аравию.

Ранее Братский городской суд запретил работу кафе, в котором больше 100 человек отравились шаурмой.

Диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News выразила мнение, что летом повышается вероятность отравиться шаурмой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить