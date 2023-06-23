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В Новосибирске открылся крупнейший в регионе скейт-парк

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В Новосибирске открылся самый крупный скейт-парк в регионе.
В Новосибирске открылся крупнейший в регионе скейт-парк
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Prieto

Общая площадь парка превышает две тыс. кв. м, передаёт ОТР.

Стоимость проекта составила больше 430 млн рублей.

В парке есть два памп-трека и зона для выполнения разных акробатических элементов, а также трассы как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Ранее ФАН сообщало об итогах Московского полумарафона. Участники преодолели дистанцию в 21,1 км по маршруту центральных набережных от «Лужников» до Кремля и обратно.

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