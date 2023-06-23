Генпрокурор России Краснов заявил, что полностью отказаться от проверок бизнеса невозможно
- РИА Новости
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Об этом он сказал в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области.
Краснов напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что проверки бизнеса должны быть минимальными.
«Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно», — цитирует его РИА Новости.
Краснов предложил сместить вектор на профилактику нарушений.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.