Генпрокурор России Краснов заявил, что полностью отказаться от проверок бизнеса невозможно

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что полностью отказаться от проверок российского бизнеса не представляется возможным.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области.

Краснов напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что проверки бизнеса должны быть минимальными.

«Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно», — цитирует его РИА Новости.

Краснов предложил сместить вектор на профилактику нарушений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.