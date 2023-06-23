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Генпрокурор России Краснов заявил, что полностью отказаться от проверок бизнеса невозможно

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что полностью отказаться от проверок российского бизнеса не представляется возможным.
Генпрокурор России Краснов заявил, что полностью отказаться от проверок бизнеса невозможно
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области.

Краснов напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что проверки бизнеса должны быть минимальными.

«Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно», — цитирует его РИА Новости.

Краснов предложил сместить вектор на профилактику нарушений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.

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