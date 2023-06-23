В Калининградской области направили в суд дело об избиении ребёнка со стороны мачехи

В Калининградской области прокуратура направила в суд уголовное дело об истязании малолетнего, незаконном лишении его свободы и угрозе убийством.

Об этом сообщает kaliningradfirst.ru со ссылкой на прокуратуру Калининградской области.

Сорокалетняя жительница Краснознаменска систематически издевалась над 8-летним пасынком из-за личной неприязни. Женщина запирала ребёнка в ванной комнате, избивала тапками, полотенцем, ремнём, пластиковой вешалкой, угрожала убить.

Отец мальчика, признанный судом виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына, не защищал его.

Тревогу подняли другие родственники, заметившие на теле мальчика синяки.

Уголовное дело направлено в Краснознаменский районный суд для рассмотрения. Ребёнка забрали из семьи.

Ранее ФАН сообщило о задержании мужчины, который целился в воспитанников интерната на детской площадке из пневматического пистолета, в Санкт-Петербурге.