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В Калининградской области направили в суд дело об избиении ребёнка со стороны мачехи

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В Калининградской области прокуратура направила в суд уголовное дело об истязании малолетнего, незаконном лишении его свободы и угрозе убийством.
В Калининградской области направили в суд дело об избиении ребёнка со стороны мачехи
  • РИА Новости

Об этом сообщает kaliningradfirst.ru со ссылкой на прокуратуру Калининградской области.

Сорокалетняя жительница Краснознаменска систематически издевалась над 8-летним пасынком из-за личной неприязни. Женщина запирала ребёнка в ванной комнате, избивала тапками, полотенцем, ремнём, пластиковой вешалкой, угрожала убить. 

Отец мальчика, признанный судом виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына, не защищал его.

Тревогу подняли другие родственники, заметившие на теле мальчика синяки. 

Уголовное дело направлено в Краснознаменский районный суд для рассмотрения. Ребёнка забрали из семьи.

Ранее ФАН сообщило о задержании мужчины, который целился в воспитанников интерната на детской площадке из пневматического пистолета, в Санкт-Петербурге.

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