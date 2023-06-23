В Петербурге задержали мужчину, который целился из пистолета в детей

Сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который целился в воспитанников интерната на детской площадке из пневматического пистолета.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны по городу и области.

Инцидент произошёл 21 июня около 15:10 на улице Савушкина.

Мужчина целился в учеников спортивной школы-интерната на площадке из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома. Его заметили работники интерната и нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Мужчина к моменту прибытия бойцов Росгвардии скрылся, однако был задержан по горячим следам и доставлен в отделение полиции.

В ходе обыска в его квартире найден разобранный пневматический пистолет. Оружие изъято.

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