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В Петербурге задержали мужчину, который целился из пистолета в детей

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Сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который целился в воспитанников интерната на детской площадке из пневматического пистолета.
В Петербурге задержали мужчину, который целился из пистолета в детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны по городу и области.

Инцидент произошёл 21 июня около 15:10 на улице Савушкина.

Мужчина целился в учеников спортивной школы-интерната на площадке из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома. Его заметили работники интерната и нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Мужчина к моменту прибытия бойцов Росгвардии скрылся, однако был задержан по горячим следам и доставлен в отделение полиции.

В ходе обыска в его квартире найден разобранный пневматический пистолет. Оружие изъято.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.

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