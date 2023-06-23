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В Новосибирске 23 июня пройдёт единый городской выпускной впервые за четыре года

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В Новосибирске пройдёт единый городской выпускной 23 июня на Михайловской набережной.
В Новосибирске 23 июня пройдёт единый городской выпускной впервые за четыре года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм.

Выпускной проведут впервые за четыре года. В 2020, 2021 и 2022 годах его не устраивали из-за пандемии коронавируса, заявила заместитель начальника департамента мэрии Новосибирска Елена Кащенко на аппаратном совещании.

Мероприятие пройдёт 23 июня с 17:00 до 22:00.

По предварительным оценкам, на празднике смогут присутствовать около 8 тысяч выпускников, а также преподаватели и родители.

Ранее сайт «Аргументы и Факты» разместил полную программу празднования «Алых парусов» в 2023 году.

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