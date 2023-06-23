В Ставропольском крае в ДТП пострадали двое водителей и двое детей

В Петровском округе Ставропольского края тяжёлые травмы получили при ДТП двое водителей и двое детей .

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ставрополья.

В Петровском округе Ставропольского края 22 июня водитель ВАЗ-210540 на высокой скорости не справился с управлением и столкнулся с Lada Priora.

«В результате ДТП с тяжёлыми травмами и переломами госпитализированы 24-летний водитель Priora, 39-летний водитель «пятёрки» и двое его детей (девятилетняя девочка и семилетний мальчик)», — прокомментировали в полиции.

Водителя ВАЗ-210540 уже привлекали к ответственности за нарушения перевозки несовершеннолетних в машине.

Началась проверка.

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