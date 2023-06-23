Молодёжное «Движение первых» появится в каждом учебном заведении России

В России «Движение первых» — программа воспитания личности и активного сообщества молодых людей — появится в каждом учебном заведении.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Юлии Сарановой.

«Я очень рада, что в нашей стране создано сильное единое движение детей и молодёжи. Оно поддерживает все лучшие традиции пионерии, даже её организационные основы. Это полностью сетевая организация, которая будет организована в каждом учебном заведении», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ назвал Россию «убежищем и ковчегом» для европейской молодёжи.