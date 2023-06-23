В Кировской области абитуриенты могут подать заявления на поступление через МФЦ

В Кировской области абитуриенты смогут подать заявление на поступление в колледжи и техникумы через МФЦ.

Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на правительство Кировской области.

У абитуриентов, живущих в районах Кировской области, появилась возможность подать заявление в учреждение среднего профессионального образования через ближайший офис «Мои документы».

Работники МФЦ самостоятельно отправят копии или оригиналы документов в образовательные организации.

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