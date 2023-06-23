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Карьерный консультант Мурадян: молодёжь интересует IT, блогерство и пиар

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Член экспертного совета Государственной думы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян рассказал о сферах, в которых заинтересованы молодые люди.
Карьерный консультант Мурадян: молодёжь интересует IT, блогерство и пиар
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает НСН.

«Первое — это IT-отрасль, всё, что касается разработок, проектные менеджеры. Вторая история — это всё, что связано с маркетинговыми коммуникациями: создание новых продуктов, брендинг, пиар, блогерство», — пояснил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи.

Ранее URA.RU сообщало, что каждый третий представитель поколения Z из Екатеринбурга планирует открыть кафе.

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