Карьерный консультант Мурадян: молодёжь интересует IT, блогерство и пиар
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Об этом сообщает НСН.
«Первое — это IT-отрасль, всё, что касается разработок, проектные менеджеры. Вторая история — это всё, что связано с маркетинговыми коммуникациями: создание новых продуктов, брендинг, пиар, блогерство», — пояснил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи.
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