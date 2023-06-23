В Петербурге на празднике «Алые паруса» зажгут факелы Ростральных колонн

В Санкт-Петербурге в день проведения праздника выпускников школы «Алые паруса» зажгут факелы Ростральных колонн.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на администрацию города.

Факелы Ростральных колонн зажгут не только в ночь праздника на 25 июня, но и на генеральной репетиции, 23 и 24 июня в период с 21:00 до 2:00.

«У нас есть замечательная традиция — зажигать факелы Ростральных колонн по праздникам и торжественным датам. «Алые паруса» — это не только праздник для выпускников, но и символ перехода в новую, взрослую жизнь, символ светлого будущего, полного надежды и возможностей, которое открывается перед каждым выпускником», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в ночь на 25 июня транспорт будет работать круглосуточно.