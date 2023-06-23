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Психолог Григорович рассказала, как реагировать на случаи кражи товаров в магазине чужими детьми

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Заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как правильно реагировать на воровство товаров в магазине чужими детьми.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Что делать случайному свидетелю детской кражи? Минимум — проявить эмоцию. Воспитание без эмоции невозможно. Если делать замечание, то постараться не назидать, а обратить внимание на то, что результатом кражи выступает переживание и потеря тех, кто отвечает за имущество магазина», — сказала она.

Кроме того, специалист предупредила, что недопустимо пытаться задержать ребёнка.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.

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