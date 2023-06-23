Тренер по омоложению Трескова назвала возраст старше 40 лет удачным для самореализации

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала, что люди старше 40 лет отличаются рациональным мышлением и имеют жизненный опыт, чтобы добиваться поставленных целей.

40-летние люди знакомы с собой, не питают лишних иллюзий, не пытаются быть похожим на кого-то другого. У них чётко определены жизненные приоритеты, они мыслят рационально, при это не угас интерес к жизни, остались силы для самореализации, отметила Трескова в беседе с ФАН.

При этом в таком возрасте многие испытывают разочарование в себе или окружающих, неудовлетворённость условиями жизни, многих тяготит накопленный негативный опыт. Однако, по словам эксперта, как раз это может стать лучшей мотивацией для саморазвития.

«У каждого человека есть его уникальный личный опыт, который складывался изо дня в день. Имея такой опыт, уж точно нельзя сказать, что годы были прожиты впустую. Этот багаж знаний формирует личность и позволяет достичь внутренней гармонии, принять и ценить себя», — подчеркнула Трескова.

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