Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нутрициолог Свиридова рассказала, как сохранить мотивацию при похудении

Короткая ссылка
Нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова дала несколько советов, как не сдаваться при похудении.
Нутрициолог Свиридова рассказала, как сохранить мотивацию при похудении
  • Gettyimages.ru
  • © swissmediavision

Об этом сообщил Life.ru.

Во-первых, необходимо сконцентрироваться на цели и сохранять положительный настрой.

Во-вторых, нужно найти друзей, с которыми можно разделить общую цель.

Далее Свиридова советует хвалить себя.

«Благодарите себя за выдержку и стойкость материальными подарками. Например, можно купить новое платье или порадовать себя походом на интересное мероприятие. Главное — не есть запрещённые продукты», — уточнила она.

Также важно контролировать нагрузки и совмещать процесс похудения со своими интересами. Например, надевать красивую спортивную одежду на тренировки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как избежать пищевого отравления в летний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить