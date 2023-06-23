Нутрициолог Свиридова рассказала, как сохранить мотивацию при похудении

Нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова дала несколько советов, как не сдаваться при похудении.

Об этом сообщил Life.ru.

Во-первых, необходимо сконцентрироваться на цели и сохранять положительный настрой.

Во-вторых, нужно найти друзей, с которыми можно разделить общую цель.

Далее Свиридова советует хвалить себя.

«Благодарите себя за выдержку и стойкость материальными подарками. Например, можно купить новое платье или порадовать себя походом на интересное мероприятие. Главное — не есть запрещённые продукты», — уточнила она.

Также важно контролировать нагрузки и совмещать процесс похудения со своими интересами. Например, надевать красивую спортивную одежду на тренировки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как избежать пищевого отравления в летний период.