В Удмуртии в детских лагерях выявили 29 санитарных нарушений

За первую смену в детских лагерях Удмуртии обнаружили 29 санитарных нарушений.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора Удмуртии.

Всего провели 29 проверок детских лагерей в Удмуртии за первую оздоровительную смену.

Среди выявленных нарушений числятся несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима, использование дефектной посуды и использование кухонного инвентаря не по назначению. Также в некоторых лагерях детей кормили меньше, чем положено.

Нарушений по физическим, химическим и микробиологическим показателям в пище, фальсифицированных продуктов не обнаружено. Среди воспитанников лагерей не отмечалось групповой заболеваемости.

Ранее URA.RU сообщила о закрытии детского лагеря «Восток» в Пермском крае.