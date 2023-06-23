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В Удмуртии в детских лагерях выявили 29 санитарных нарушений

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За первую смену в детских лагерях Удмуртии обнаружили 29 санитарных нарушений.
В Удмуртии в детских лагерях выявили 29 санитарных нарушений
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора Удмуртии.

Всего провели 29 проверок детских лагерей в Удмуртии за первую оздоровительную смену.

Среди выявленных нарушений числятся несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима, использование дефектной посуды и использование кухонного инвентаря не по назначению. Также в некоторых лагерях детей кормили меньше, чем положено.

Нарушений по физическим, химическим и микробиологическим показателям в пище, фальсифицированных продуктов не обнаружено. Среди воспитанников лагерей не отмечалось групповой заболеваемости.

Ранее URA.RU сообщила о закрытии детского лагеря «Восток» в Пермском крае.

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