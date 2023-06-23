Стоматолог Калинин: отсутствие зубов может привести к развитию патологий

Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», к.м.н. Юрий Калинин рассказал, какие проблемы могут возникнуть у человека при отсутствии одного или нескольких зубов.

Об этом сообщает РИАМО.

По словам Калинина, из-за пространства между зубами нарушается равномерная нагрузка при жевании, что приводит к смещению зубного ряда, наклону или выдвижению.

Кроме того, могут возникнуть патологии прикуса, атрофии кости.

«При удалении зуба костная ткань начинает рассасываться, и с течением времени кость может утратить объём и высоту, что может привести к изменению формы челюсти», — предупредил стоматолог.

Также специалист рассказал о возможном развитии функциональных проблем и неправильной работе височно-нижнечелюстного сустава, что потребует ортопедического лечения.

«Отсутствие зубов затрудняет полноценное пережевывание пищи, а это крайне негативно отражается на работе системы ЖКТ и может привести к возникновению гастрита, панкреатита и прочих заболеваний», — заключил Калинин.

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