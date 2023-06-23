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Исследование: 14% автомобилистов проводят в пробках более семи часов в неделю

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СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей «Автокод» провели совместное исследование и выяснили, что 37% автомобилистов в России проводят в пробках от трёх до семи часов в неделю, а 14% — более семи часов.
Исследование: 14% автомобилистов проводят в пробках более семи часов в неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Geber86

Об этом пишут «Известия».

При этом 53% водителей не готовы пересаживаться на общественный транспорт, чтобы избежать пробок, а 30% согласны на это только в крайнем случае.

Основными причинами пробок респонденты назвали: несоблюдение водителями ПДД (27%), неправильное проектирование дорог и развязок (25%), медленное развитие дорожной инфраструктуры (19%), большое число автомобилей в городе (14%) и др.

Больше половины принявших участие в опросе россиян (55%) считают, что к пробкам невозможно привыкнуть, 45% смирились с ними, а 30% относятся к пробкам равнодушно.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

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