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Специалист Исаева посоветовала обесточить квартиру в случае длительного отъезда

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Анна Исаева в период летних отпусков рассказала, как подготовить квартиру к длительному отъезду.
Специалист Исаева посоветовала обесточить квартиру в случае длительного отъезда
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Прежде всего необходимо убрать из холодильника все скоропортящиеся продукты, его нужно разморозить и вымыть, чтобы не было неприятного запаха, сообщила эксперт в разговоре с «Известиями».

Также нужно очистить мусорную корзину. Помимо этого, следует провести влажную уборку, сменить постельное бельё и убрать ковры.

Перед отъездом необходимо закрыть все окна и балконную дверь, в частном доме рекомендуется закрыть окна в подвальном помещении. Затем следует выключить электричество, газ и воду.

Если хозяин квартиры уезжает надолго, лучше обесточить жильё, забрать из него ценные вещи, а ключи отдать на хранение надёжным людям, заключила Исаева.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.

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