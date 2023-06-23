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В Приморье реконструируют железнодорожную станцию

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В Приморском крае реконструируют крупнейшую железнодорожную станцию Находка-Восточная ДВЖД на линии Угловая — мыс Астафьева.
В Приморье реконструируют железнодорожную станцию
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Derrer Fuchs

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.

В рамках реконструкции планируется, в частности, увеличение длины железнодорожных подъездных путей до целого полновесного маршрута.

Заказчик «Восточно-Уральский терминал» при поддержке правительства Приморья и ДВЖД выделит на строительство около 4 млрд рублей.

«Потоки грузов, проходящих через наши порты, растут, необходима их модернизация, оптимизация работы. Один из главных моментов в этом проекте то, что он финансируется самим бизнесом, который понимает, что вложение инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры даёт им горизонт планирования на долгие годы вперед», — добавили в Минтрансе Приморского края.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии и радиальных станций метро построят три электродепо.

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