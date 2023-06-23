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Большинство россиян планируют провести летний отпуск на территории России

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По данным образовательной компании MAXIMUM Education, большинство россиян планируют провести запланированный летний отпуск внутри страны.
Большинство россиян планируют провести летний отпуск на территории России
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом пишут «Известия».

Согласно данным исследования, каждый второй россиянин большую часть лета проведёт в городе, а каждый третий планирует отдых на даче. Каждый четвёртый родитель собирается отправить своих детей в лагерь.

Из числа тех, кто решил провести отпуск за границей, каждый третий респондент выбрал Турцию, ещё 13% планируют отправиться в ОАЭ, 10% — в Египет, 7% — в Грузию. Такая же доля респондентов планирует поехать в страны Азии или Европы.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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