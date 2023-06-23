Большинство россиян планируют провести летний отпуск на территории России

По данным образовательной компании MAXIMUM Education, большинство россиян планируют провести запланированный летний отпуск внутри страны.

Об этом пишут «Известия».

Согласно данным исследования, каждый второй россиянин большую часть лета проведёт в городе, а каждый третий планирует отдых на даче. Каждый четвёртый родитель собирается отправить своих детей в лагерь.

Из числа тех, кто решил провести отпуск за границей, каждый третий респондент выбрал Турцию, ещё 13% планируют отправиться в ОАЭ, 10% — в Египет, 7% — в Грузию. Такая же доля респондентов планирует поехать в страны Азии или Европы.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.