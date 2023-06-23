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В Петербурге хотят запретить беспилотные автомобили

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В Санкт-Петербурге хотят запретить использование беспилотных автомобилей на КАД, ЗСД и в центре города.
В Петербурге хотят запретить беспилотные автомобили
  • Gettyimages.ru
  • © Vladislav Zolotov

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на постановление антикоррупционной экспертизы.

«Новшества в правилах эксплуатации вводятся для минимизации уровня опасности в отношении участников дорожного движения, защиты исторического и культурного наследия федерального и регионального значения, а также обеспечения безопасности при организации мероприятий», — отмечается в тексте.

Уточняется, что в перечне запрещенных для автомобилей улиц указаны Кадетская линия, Кронверкская набережная, Московский и Приморский проспекты, Пулковское и Приморское шоссе.

Ранее НСН сообщала, что Свердловские власти взялись за развитие электротранспорта в регионе.

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