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Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья прошли МРТ с начала года

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В Московской области процедуру МРТ прошли 2,5 тыс. пациентов с начала 2023 года.
Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья прошли МРТ с начала года
  • © Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

В этом году ожидается появление еще трёх современных рентген-аппаратов в Мытищах.

«Для пациентов поликлиник увеличили время приема, с начала года МРТ проводится до 23:00. Кабинет компьютерной томографии в поликлинике №1 с января работает и по субботам до 12:00. В мае в новом здании поликлиники №2 на улице Юбилейной запустили рентген-аппарат, маммограф и флюорограф», — пояснил заведующий рентгенологическим отделением Алексей Колеев.

В рамках программы ОМС обследования можно провести бесплатно.

Ранее НСН сообщила, что направление на маммографию в Москве смогут получать напрямую от врача женской консультации.

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