Юрист Палюлин: единственное жильё могут отобрать за долги только в случае ипотеки
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«Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жильё, обременённое ипотекой: банк заберёт квартиру или дом при просрочке оплаты», — сказал Палюлин в беседе с URA.RU.
Также в список попадают вещи личного пользования за исключением предметов роскоши, предметы обихода и быта (бельё, обувь, одежда), инструменты для работы должника стоимостью до 10 тыс. рублей, домашние животные и скот для личных нужд, продукты и топливо для приготовления пищи и др.
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