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Юрист Палюлин: единственное жильё могут отобрать за долги только в случае ипотеки

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Управляющий партнёр юридического бюро «Палюлин и партнёры», судебный эксперт Антон Палюлин назвал перечень «неприкосновенных» вещей, которые не могут отобрать за долги.
Юрист Палюлин: единственное жильё могут отобрать за долги только в случае ипотеки
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«Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жильё, обременённое ипотекой: банк заберёт квартиру или дом при просрочке оплаты», — сказал Палюлин в беседе с URA.RU.

Также в список попадают вещи личного пользования за исключением предметов роскоши, предметы обихода и быта (бельё, обувь, одежда), инструменты для работы должника стоимостью до 10 тыс. рублей, домашние животные и скот для личных нужд, продукты и топливо для приготовления пищи и др.

Ранее специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как правильно делать накопления.

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