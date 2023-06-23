Юрист Красовская рассказала о готовящихся изменениях порядка выплат детского пособия

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала о подготовленном Минтрудом законопроекте, в соответствии с которым планируется изменить порядок получения выплат на детей.

Так, право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет будет сохраняться, если один из родителей или родственник, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком, выйдет на работу на полный рабочий день. В настоящее время пособие выплачивается в случае неполного рабочего дня.

«Если законопроекты будут приняты, то это станет дополнительной мотивацией для работающих граждан и дополнительной поддержкой от государства», — прокомментировала она для Life.ru.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2024 года.

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