Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Юрист Красовская рассказала о готовящихся изменениях порядка выплат детского пособия

Короткая ссылка
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала о подготовленном Минтрудом законопроекте, в соответствии с которым планируется изменить порядок получения выплат на детей.
Юрист Красовская рассказала о готовящихся изменениях порядка выплат детского пособия
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Так, право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет будет сохраняться, если один из родителей или родственник, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком, выйдет на работу на полный рабочий день. В настоящее время пособие выплачивается в случае неполного рабочего дня.

«Если законопроекты будут приняты, то это станет дополнительной мотивацией для работающих граждан и дополнительной поддержкой от государства», — прокомментировала она для Life.ru.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее экономист, консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич в беседе с URA.RU рассказал, что россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше наступления официального пенсионного возраста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить