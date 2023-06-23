Неизвестный поджёг автомобиль на юго-западе Москвы

Неизвестный на самокате поджёг автомобиль на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в МВД России по городу.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на пятницу, 23 июня. В правоохранительные органы поступил звонок о возгорании машин во дворе дома на юго-западе столицы.

По данным ведомства, горело три автомобиля. Пострадавших нет.

«В результате изучения видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный на самокате и бросил неустановленный предмет», — рассказали агентству.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, в данный момент его ищет полиция.

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