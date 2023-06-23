Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров лёгкой промышленности Министерству обороны и МЧС на гуманитарные и другие цели, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, текст заявления приводит РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о конфискованных товарах в рамках дел об административной ответственности.

Отмечается, что к товарам лёгкой промышленности относятся обувь, одежда, а также текстильные изделия.

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