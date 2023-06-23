Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Короткая ссылка
Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров лёгкой промышленности Министерству обороны и МЧС на гуманитарные и другие цели, сообщила пресс-служба кабмина.
Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС
  • globallookpress.com

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, текст заявления приводит РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о конфискованных товарах в рамках дел об административной ответственности.

Отмечается, что к товарам лёгкой промышленности относятся обувь, одежда, а также текстильные изделия.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить