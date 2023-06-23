Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС
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Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, текст заявления приводит РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о конфискованных товарах в рамках дел об административной ответственности.
Отмечается, что к товарам лёгкой промышленности относятся обувь, одежда, а также текстильные изделия.
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