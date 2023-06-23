Треть россиян считают, что новые технологии заменят преподавателей
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.
Согласно данным, треть россиян считают, что технологии заменят людей в функции менторов и наставников. При этом 35% опрошенных предпочли голограммы в качестве идеальных преподавателей, 15% отдали предпочтение аватарам известных личностей прошлого, вроде Ньютона или Достоевского, а для 13% идеальными станут роботы.
В ближайшие 15 лет необходимость в освоении новых специальностей будет актуальна, это подтверждают 41% граждан, а каждый пятый респондент считает, что постоянное обучение новым навыкам станет обыденным явлением.
Отмечается, что большинство россиян уверены, что цифровизация помогает в обучении.
Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2023 призвал сформировать рейтинги учебных заведений.