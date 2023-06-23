Кравцов: есть школы в Херсонской и Запорожской областях, где хотят учить украинский язык

В Херсонской и Запорожской областях есть школы, где хотят учить украинский язык, но желающих немного, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Вы знаете, немного. Всё равно есть школы, где такое есть желание. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру», — сказал он РИА Новости.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее подписал указ о разрешении на использование украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве.

При этом на Украине в рамках «дерусификации» в 2022 году украинские библиотеки уничтожили свыше 20 млн книг на русском языке.