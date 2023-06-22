Мурашко: вакцины для иммунизации населения Херсонской области есть в наличии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинные препараты для иммунизации населения Херсонской области есть в наличии.

Об этом пишет ТАСС.

«Все вакцины есть в наличии. Совместно работаем с МЧС, Роспотребнадзором, ФМБА — полностью слаженная идёт работа», — сказал он.

По словам Мурашко, проходит микробиологический мониторинг, в том числе оказывается помощь плановым, экстренным пациентам.

Он также сообщил, что на территорию Херсонской области дополнительно выдвинуты силы и средства федеральных центров, недостатка в лекарственных средствах нет.

16 июня сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.