Мурашко: вакцины для иммунизации населения Херсонской области есть в наличии
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Об этом пишет ТАСС.
«Все вакцины есть в наличии. Совместно работаем с МЧС, Роспотребнадзором, ФМБА — полностью слаженная идёт работа», — сказал он.
По словам Мурашко, проходит микробиологический мониторинг, в том числе оказывается помощь плановым, экстренным пациентам.
Он также сообщил, что на территорию Херсонской области дополнительно выдвинуты силы и средства федеральных центров, недостатка в лекарственных средствах нет.
16 июня сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.