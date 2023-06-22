В Ставрополе трудоустроили более 1500 жителей через городской кадровый центр
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Наша задача в этом направлении — также помочь гражданам повысить свою квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть своё дело», — заявил мэр Иван Ульянченко.
По его словам, с начала года в городской центр занятости населения поступило 723 заявления от участников федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Им предложили 65 специальностей и профессий.
Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.