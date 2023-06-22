Специалист Дайнеко рассказала подробности о процедуре оформления отпуска
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«Остальные могут получить отдых авансом по договорённости с руководством. Оно вправе вас отпустить, если есть возможность изменить ранее утверждённый график отпусков», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, правило шести месяцев установлено и для того, чтобы новый сотрудник успел заработать очередной плановый отдых продолжительностью 14 дней.
Как уточнила Дайнеко, если отдых будет предоставлен досрочно, то потом нужно будет отработать аванс, а время следующего планового отпуска подойдёт позже обычного.
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