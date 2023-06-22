Риелтор Апрелев прокомментировал программу по субсидированию аренды жилья для людей до 35 лет

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал о перспективах программы по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.

«Именно молодые семьи и молодые люди прежде всего становятся арендаторами жилья, потому что у них нет денежных средств, накоплений для первоначального взноса для покупки квартиры в ипотеку, да и не всегда есть и потребность, потому что наём с точки зрения ежемесячного платежа обходится в два-три раза дешевле, чем аналогичный платёж за ипотечное жильё», — заявил Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем, отметил эксперт, надо понимать, что цены на жильё растут ежегодно.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России введут программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.