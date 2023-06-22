Специалист Рыбальченко прокомментировал законопроект об утилизации упаковки

Эксперт Общероссийского народного фронта Илья Рыбальченко высказался о законопроекте об утилизации упаковки.

«Для того чтобы грамотно взыскать этот налог, нужно сделать так, чтобы плательщиками стали производители этой тары, которых гораздо меньше, чем тех, кто её использует», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, некоторые товары могут в результате подорожать, но это не будет критично.

«За какие бы деньги мы ни покупали колбасу и молоко, для того, чтобы жить, нужен чистый воздух, а для этого нужно максимально забрать всё щадящее по пути к трубам, которые выбрасывают смог в города. Вот этому и призван способствовать закон», — сказал Рыбальченко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки.