Педиатр Воротынцева дала советы по лечению комариных укусов у ребёнка

Педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева заявила, что часто укусы комаров проходят самостоятельно и не требуют специфического лечения, но в некоторых случаях может потребоваться помощь.

«Часто на месте укуса возникает покраснение, зуд, отёк, а в некоторых случаях могут появиться симптомы аллергической реакции», — сказала Воротынцева в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, при появлении симптомов анафилактического шока нужно немедленно вызвать скорую помощь. В остальных случаях можно провести лечение самостоятельно.

«Охладить место укуса, чтобы предотвратить развитие отёка. Антигистаминные средства для местного применения (гель, крем, мазь). Антигистаминные препараты для приёма внутрь при проявлении аллергической реакции (после консультации с педиатром)», — сказала эксперт.

Как добавила Воротынцева, допустимо использование противозудных средств.

Ранее терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» объяснил, что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.