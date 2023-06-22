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ЕГЭ в резервные дни в Москве сдадут более 15 тысяч человек

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Единый госэкзамен в резервные дни основного срока в Москве сдадут более 15 тыс. человек.
ЕГЭ в резервные дни в Москве сдадут более 15 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Любопытная цифра: свыше 12 тыс. из них — это выпускники прошлых лет», — заявил Андрей Постульгин, замдиректора Московского центра качества образования Департамента образования и науки.

Резервный период пройдёт с 22 июня по 1 июля. Результаты последнего экзамена будут известны до 12 июля.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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