ЕГЭ в резервные дни в Москве сдадут более 15 тысяч человек

Единый госэкзамен в резервные дни основного срока в Москве сдадут более 15 тыс. человек.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Любопытная цифра: свыше 12 тыс. из них — это выпускники прошлых лет», — заявил Андрей Постульгин, замдиректора Московского центра качества образования Департамента образования и науки.

Резервный период пройдёт с 22 июня по 1 июля. Результаты последнего экзамена будут известны до 12 июля.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.