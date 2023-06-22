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Диетолог Григорьян рассказала о том, как правильно выбирать шаурму

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Диетолог Ольга Григорьян объяснила, как выбирать шаурму, чтобы не отравиться.
Диетолог Григорьян рассказала о том, как правильно выбирать шаурму
  • Gettyimages.ru
  • © myasinirik

По её словам, важно обращать внимание на повара, в перчатках ли он, как часто меняет халат. Также диетолог заявила, что не стоит брать шаурму в точках питания, стоящих у проезжей части.

«Здесь надо смотреть, кто готовит и как. Сальмонеллёз — это пищевая инфекция, которая передаётся с грязными руками и грязными продуктами от грязных рук», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 62.

Роспотребнадзор сообщил, что причиной вспышки кишечной инфекции в Братске после употребления шаурмы стала бактерия сальмонелла.

Диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News выразила мнение, что летом повышается вероятность отравиться шаурмой.

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