Тренер Франк перечислил полезные после спортивных тренировок продукты

Эксперт-методист XFIT Илья Франк назвал продукты, которые полезно употреблять после тренировки.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Потребность в определённом питании после спорта зависит от возраста, пола, веса спортсмена, а также от вида и интенсивности тренировки.

«Когда вместе с потом теряется много натрия (один из электролитов), в пищу следует добавлять больше соли. Однако стратегии, направленные на восстановление водно-солевого баланса, должны быть максимально индивидуальными», — уточнил эксперт.

Также Франк сказал о пользе правильных углеводов, которые содержатся в крупах и о необходимом количестве белка в рационе.

«Чтобы поддержать оптимальную регенерацию мышц после тренировок, рекомендуется употреблять не менее 20—30 грамм белка каждые 3—4 часа. Источники белка: яйца, творог, сыр, мясо птицы, рыба и морепродукты», — заключил тренер.

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