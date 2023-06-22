Психолог Климова: на отдыхе детей надо приучать к плавкам и купальникам с раннего возраста

Специалист по половому воспитанию, автор книги «Всё, что ты хотела узнать о переходном возрасте» Любовь Климова посоветовала родителям во время пляжного отдыха надевать на детей плавки и купальники.

Делать это нужно с раннего возраста, объяснила специалист в интервью «Газете.Ru».

На младенцев нужно надевать специальный подгузник для плавания. Это вопрос гигиены и безопасности, а также воспитания у ребёнка ощущения личных границ.

В норме к пяти годам у большинства детей формируется здоровое чувство стыдливости, которые родители не должны высмеивать, а, напротив, должны поощрять, подчеркнула Климова.

«Поэтому на пляже ребёнок всегда должен быть в плавках или в купальнике. А переодеваться в специально-оборудованной раздевалке, как и взрослые», — добавила психолог.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.