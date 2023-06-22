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Хирург Аль-Юсеф рассказал, в каких случаях гематома может представлять опасность

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Надим Аль-Юсеф, кандидат медицинских наук, член Российского и Европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург РНЦХ имени Петровского, заявил, что обычно гематомы не несут никакой угрозы жизни и здоровью, но бывают случаи, когда они могут представлять опасность.
Хирург Аль-Юсеф рассказал, в каких случаях гематома может представлять опасность
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Harizan

«Гематома — это скопление крови. «Гема» на греческом — кровь, «ома» — опухоль. «Кровяная опухоль». Тут важно знать причину возникновения этой опухоли. Травмы, удары и спонтанные гематомы, возникающие вследствие приёма антикоагулянтов или антиагрегантов, — это, можно сказать, норма», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, если синяки возникают без травм, то нужно небольшое обследование. В частности, желательно сделать коагулограмму.

Опасными синяки могут стать из-за нарушенного иммунитета. Если гематома долго не проходит, то следует обратиться к специалисту.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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