Юрист Черкасов предупредил о правовых последствиях детского воровства в магазинах
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Съеденные в магазине сладости — это хищение чужого имущества, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В зависимости от размера ущерба ответственность может быть административной (до 2,5 тыс. рублей) и уголовной (свыше 2,5 тыс. рублей).
Детей могут привлечь к ответственности за кражу с 14 лет, в остальных случаях за правонарушение будут отвечать родители, отметил Черкасов.
«Сам факт хищения — это основание для постановки ребёнка на профилактический учёт в комиссии по делам несовершеннолетних», — предупредил эксперт.
Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.