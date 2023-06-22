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Юрист Черкасов предупредил о правовых последствиях детского воровства в магазинах

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов рассказал, кому придётся отвечать за детское воровство в магазинах.
Юрист Черкасов предупредил о правовых последствиях детского воровства в магазинах
  • Gettyimages.ru
  • © Fertnig

Съеденные в магазине сладости — это хищение чужого имущества, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

В зависимости от размера ущерба ответственность может быть административной (до 2,5 тыс. рублей) и уголовной (свыше 2,5 тыс. рублей).

Детей могут привлечь к ответственности за кражу с 14 лет, в остальных случаях за правонарушение будут отвечать родители, отметил Черкасов.

«Сам факт хищения — это основание для постановки ребёнка на профилактический учёт в комиссии по делам несовершеннолетних», — предупредил эксперт.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.

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