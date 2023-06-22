Собянин: Москва выделит грант на поддержку научных исследований
Об этом сообщает НСН.
Собянин уточнил, что финансовая помощь пойдёт на поддержку проектов победителей ежегодного конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами».
На грантовую поддержку могут претендовать проекты из приоритетных для потребностей мегаполиса направлений, таких как передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии, экологичная и ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное здравоохранение.
Ранее ФАН сообщало, что Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата.