Собянин: Москва выделит грант на поддержку научных исследований

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица предоставит грант Российскому научному фонду для поддержки и проведения фундаментальных научных исследований в различных областях.

Об этом сообщает НСН.

Собянин уточнил, что финансовая помощь пойдёт на поддержку проектов победителей ежегодного конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами».

На грантовую поддержку могут претендовать проекты из приоритетных для потребностей мегаполиса направлений, таких как передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии, экологичная и ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное здравоохранение.

Ранее ФАН сообщало, что Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата.