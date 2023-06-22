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В ГД поддержали предложение Роспотребнадзора о сокращении сроков отключения воды летом

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Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что срок отключения горячей воды в субъектах в летний период нужно сократить.
В ГД поддержали предложение Роспотребнадзора о сокращении сроков отключения воды летом
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Он прокомментировал известие о том, что Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели.

«На мой взгляд, десяти дней вполне достаточно, чтобы на любой котельной провести подготовку к будущему сезону. В столице вообще сроки более короткие», — пояснил он в беседе с НСН.

Со своей стороны, председатель комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский в интервью «Известиям» выразил мнение, что не все ресурсоснабжающие компании технически могут выполнить работы, которые требуют отключения горячей воды, в срок до 14 дней.

«Где-то износ настолько большой, что требуются более существенные мероприятия», — сказал он, отметив, что некоторым организациям потребуется дополнительное финансирование для соблюдения сроков.

Ранее юрист, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин рассказал, что управляющие компании на законных основаниях могут отключать воду в жилых домах на срок до 21 дня из-за ремонта труб.

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