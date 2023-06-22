Евменов: модернизированные фрегаты проекта 22350 начнут поступать в ВМФ после 2024 года
- РИА Новости
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«В этом году примем «Головко» (фрегат проекта 22350. — RT), в следующем — следующий после «Головко». А после этой серии следующими будут модернизированные фрегаты с буквой «М», — цитирует его РИА Новости.
По словам Евменова, будет увеличено их водоизмещение, дальность плавания и автономность.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».