Евменов: модернизированные фрегаты проекта 22350 начнут поступать в ВМФ после 2024 года

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что модернизированные фрегаты проекта 22350 начнут поступать во флот после 2024 года.

«В этом году примем «Головко» (фрегат проекта 22350. — RT), в следующем — следующий после «Головко». А после этой серии следующими будут модернизированные фрегаты с буквой «М», — цитирует его РИА Новости.

По словам Евменова, будет увеличено их водоизмещение, дальность плавания и автономность.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».